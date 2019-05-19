Около 1500 км береговых линий планируется очистить в 2019 году по акции "Вода России"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Стартующая 20 мая акция "Вода России" предполагает очистку 1500 км береговых линий в 2019 году, заявки на участие в мероприятии подали 82 российских региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре федеральной целевой программы "Вода России".

"Заявки на участие в настоящее время подали уже 82 региона РФ. Общая протяженность береговых линий, которые планируется очистить в 2019 году, составит 1500 км <...> От мусора будут очищены берега и прибрежные акватории озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры", - сообщили в пресс-центре.

По словам организаторов, всероссийская акция по очистке берегов водоемов от мусора, которая проводится Минприроды совместно с Федеральным агентством водных ресурсов РФ с 2014 года, в этом году завершится 30 октября.

Присоединиться к акции "Вода России" могут все желающие - как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке водоемов в своих регионах при помощи официального сайта акции чистыеберега.рф, отметили в пресс-центре.

По данным пресс-центра, в 2018 году в акции приняло участие рекордное число волонтеров - 1,8 млн человек. Тогда было очищено 5300 водоемов в 85 регионах страны и установлен новый рекорд не только по численности участников, но и по количеству собранного мусора - 1,7 млн мешков.

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (ФЦП "Вода России") является главным инструментом реализации Водной стратегии Российской Федерации. Основными целями стратегии являются гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и объектов экономики, охрана и восстановление водных объектов для обеспечения экологически благоприятных условий проживания, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.