Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии получили помощь медиков и питание во временном центре

ДАМАСК, 20 мая. /ТАСС/. Беженцы из лагеря Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, контролируемого незаконными вооруженными формированиями, смогли получить медицинскую помощь и питание в пункте временного размещения "Абдурахман Шамун", организованном властями Сирии. Об этом беженцы сообщили журналистам в понедельник.

"Нам всегда приходилось сидеть в палатках и даже не высовываться. Стоит только показаться на улице - любой из террористов мог запросто изнасиловать или убить. В Эр-Рукбане нет законов - только правила боевиков", - сказала многодетная мать Халима Хаммуд.

Из-за грязной питьевой воды в лагере Эр-Рукбан у Халимы возникли проблемы со здоровьем, в связи с этим ее пришлось госпитализировать после освобождения.

"Американцы не хотели выпускать нас - боевики начали стрелять. Мы бежали прямо под пулями. Бросились врассыпную - и даже не могли понять, кому удалось спастись. Насколько было страшно? В тот момент я даже не чувствовал ничего - просто хотел поскорее убежать от американцев и террористов", - поделился Али Аммар.

По его словам, его и еще нескольких беженцев обстреляли за попытку побега из лагеря, он получил пулевое ранение в локоть. В пункте временного размещения "Абдурахман Шамун" люди получили необходимое питание, могут спокойно спать без страха за свою жизнь.

"Очень много людей умерли в прямо на наших глазах от абсолютно незначительных болезней. Мы ничем не могли помочь. Главная проблема - грязная вода, которую выдавали. А если хочешь воду почище - плати большие деньги. В результате многие погибли", - добавил беженец Фуаз Джасм.

О лагере Эр-Рукбан

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как власти королевства закрыли границу из опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

О бедственном положении жителей в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь", расположенных на подконтрольных США территориях, 15 мая сообщалось в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Отмечалось, что в лагере сохраняется критическая ситуация. На сегодняшний день лагерь покинули более 12 тыс. человек, но это чуть более четверти его населения.

За последние сутки с территории зарубежных государств в Сирию вернулись 967 беженцев. В том числе, 408 человек вернулись из Ливана и 559 - из Иордании.