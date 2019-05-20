До 87% бедных россиян получают помощь в регионах, где начался проект борьбы с бедностью

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мерами социальной поддержки охвачено от 64% до 87% граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума в регионах, в которых проходит пилотный проект по анализу причин бедности. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Х Общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"В пилотных регионах мерами социальной поддержки охвачено от 64% до 87% граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума. Наименьший охват зафиксирован в Приморском крае, наибольший - в Липецкой области", - сказала Голикова.

Реализация пилотных проектов, направленных на детальный анализ причин бедности и выявление наиболее эффективных способов борьбы с ними, началась в восьми регионах: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

"В этой работе я бы хотела обратить внимание, что важно обеспечить информирование граждан - люди должны знать об имеющихся возможностях в получении дополнительной социальной поддержки от государства, в том числе помощи в официальном трудоустройстве", - подчеркнула вице-премьер.