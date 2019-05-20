КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Страховые компании "Согласие" и "РЕСО-Гарантия" подали иски к компании "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), которая является собственником сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Общая сумма исков составляет более 65 млн рублей, об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда Кемеровской области, где зарегистрированы иски.
Согласно данным картотеки, "Согласие" требует взыскать с владельца ТЦ 23,219 млн рублей. Сумма иска "РЕСО-Гарантия" к ККК составляет 42,063 млн рублей. Суть исковых требований обеих страховых компаний не раскрыта.
- Страховые компании хотят взыскать с собственника "Зимней вишни" более 65 млн руб. ущерба
- Гендиректор ООО "Зимняя вишня" Судденок частично признала вину
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Первое заседание по иску страховой компании "Согласие" назначено на 23 мая текущего года. Заявление о взыскании денежных средств от "РЕСО-Гарантия" прошло процедуру регистрации в суде, дело к рассмотрению в настоящий момент не назначено.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, в результате погиб 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. Заводский районный суд Кемерова в мае начал рассмотрение первого уголовного дела, фигурантами которого являются семь человек - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, его подчиненный - инженер противопожарной системы Александр Никитин, работник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.