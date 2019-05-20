Страховые компании хотят взыскать с собственника "Зимней вишни" более 65 млн руб. ущерба

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Страховые компании "Согласие" и "РЕСО-Гарантия" подали иски к компании "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), которая является собственником сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Общая сумма исков составляет более 65 млн рублей, об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда Кемеровской области, где зарегистрированы иски.

Согласно данным картотеки, "Согласие" требует взыскать с владельца ТЦ 23,219 млн рублей. Сумма иска "РЕСО-Гарантия" к ККК составляет 42,063 млн рублей. Суть исковых требований обеих страховых компаний не раскрыта.