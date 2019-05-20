Заморозки до минус трех градусов ожидаются в нескольких регионах России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в нескольких регионах России 21-22 мая, в частности, в Костромской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

"В ближайшие две ночи, на 21 и на 22 мая, заморозки сохранятся на севере Приволжского федерального округа, а также в Татарстане, Башкирии, на севере Волгоградской области. Температура ожидается от минус 1 до минус 3 градусов. Вероятность заморозков в эти дни также велика в Костромской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях, Карелии, где будет минус 1 - минус 2 градуса", - сказал он.

По словам Голубева, в Москве и Подмосковье заморозков не прогнозируется.