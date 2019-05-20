Певицу МакSим выписали из больницы

"МакSим выписали из больницы, и она уже дома", - написала продюсер в Instagram.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Певица МакSим (Марина Абросимова) в понедельник выписана из больницы, где находилась после ДТП. Об этом сообщила ее продюсер Маргарита Соколова.

Соколова отметила, что артистка чувствует себя хорошо. В ее ближайших творческим планах - премьера клипа "Абонент недоступен", по пути на съемки которого певица попала в ДТП в апреле, а также выступление 25 мая в Ташкенте, участие в благотворительном концерте в Москве и фестивале в Дюссельдорфе.

В ближайшее время певица планирует приступить к работе в студии над новым треком, а также провести встречу с поклонниками, отметила Соколова. Дата и время встречи будут объявлены позже.

В апреле МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, артистка направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Певица получила множественные гематомы. Она была доставлена в московскую клинику частным самолетом. Запланированные концерты были перенесены на конец мая и июнь.

Певица МакSим стала известна в 2006 году с выходом альбома "Трудный возраст".