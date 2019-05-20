Из газеты "Коммерсантъ" уволился заместитель главного редактора и весь отдел политики

"Несколько дней назад по инициативе акционеров ИД "Коммерсант" прервал трудовые отношения с спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Причиной названа публикация, посвященная возможной смене спикера Совета Федерации. У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом - сменой места работы", - написал Черкасов в Facebook.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель главного редактора газеты " Коммерсантъ " Глеб Черкасов и ряд ведущих журналистов написали заявления об уходе из-за несогласия с решением об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. Об этом сообщил в понедельник сам Черкасов.

По его словам, заявления об уходе написали также заведующая отделом политики Алла Барахова, ее заместитель Мария-Луиза Тирмастэ, корреспонденты Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Елизавета Миллер, Катерина Гробман, Всеволод Инютин, обозреватель Виктор Хамраев и специальный корреспондент Анна Пушкарская. Все эти сотрудники, как сообщил Черкасов, "планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время".

Как уточнила газета "Ведомости", таким образом, заявления об увольнении подали все сотрудники отдела политики и курирующие их руководители. По информации издания, решение об увольнении Сафронова и Иванова принял акционер издания Алишер Усманов.

"С журналистами мы расстались, поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты "Коммерсанта", - цитирует издание гендиректора "Коммерсанта" Владимира Желонкина. При этом он не раскрыл, что именно нарушено, и отказался комментировать вмешательство акционеров.

Материал о возможной отставке Матвиенко был опубликован в "Коммерсанте" 17 апреля. В нем говорилось, что в мае спикер Совета Федерации обсудит с президентом Владимиром Путиным свой возможный уход. Наиболее вероятным кандидатом на ее место назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.