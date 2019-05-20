Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Зеленскому

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде.

Как следует из видео, размещенном в соцсети, во время церемонии Зеленский получил удостоверение и передал его одному из бойцов почетного караула, положив на специальную церемониальную подушечку. Через несколько секунд, когда боец делал движение "кругом", удостоверение соскользнуло с подушечки на пол. Один из участников церемонии быстро поднял его и положил на место.

Подобные казусы нередко происходят с украинскими президентами во время вступления в должность. Так, на инаугурации президента Петра Порошенко солдату почетного караула стало плохо. Он едва не упал под ноги Порошенко, когда тот заходил в Раду. Перед Виктором Януковичем чуть было не закрылись двери парламента, когда он шел на торжественное заседание по случаю своей инаугурации. Ситуацию тогда спасли бойцы почетного караула, удержавшие двери, которые захлопывались перед носом Януковича. Виктор Ющенко, решивший после инаугурации в Раде провести второй ее этап на площади Независимости, после пламенной речи перед многотысячной аудиторией начал выпускать белых голубей. Но ни один из них не взлетел, и президенту пришлось их подбрасывать, помогая подняться в небо.