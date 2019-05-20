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Топилин ожидает, что законопроект об электронных трудовых книжках примут до конца года

Глава Минтруда отметил, что инициатива может претерпеть изменения в ходе обсуждения в Госдуме

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассчитывает, что законопроект об электронных трудовых книжках будет принят до конца 2019 года. Об этом он сообщил в понедельник на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

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Топилин в декабре 2018 года сообщил, что законопроект о введении электронных трудовых книжек внесен в правительство.

"Такой законопроект [об электронных трудовых книжках], я надеюсь, до конца этого года палатами Федерального Собрания тоже будет принят", - сказал он, отметив, что законопроект может претерпеть изменения в ходе обсуждения в Госдуме.

Министерство труда и социальной защиты РФ 29 октября 2018 года опубликовало для общественного обсуждения поправки в Трудовой кодекс о введении электронных трудовых книжек. Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2020 года, и с этого момента все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд в режиме онлайн.

При этом с 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде, исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Окончательно бумажные трудовые книжки перестанут вестись с 1 января 2027 года.

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Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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