Москва попала в список городов с большими перспективами развития туризма

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российская столица попала в список городов, где пока отмечается сравнительно низкая концентрация туристов, но которые имеют серьезные перспективы в этой сфере. Об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой компании JLL и Всемирного совета по туризму и путешествиям "Destination 2030: готовность городов мира к росту туризма".

В исследовании проанализированы 50 ключевых городов мира, каждому из которых присвоен один из пяти уровней "готовности" к туристическому буму. Разделение городов на группы - от развивающихся до устоявшихся туристических направлений - учитывает более 70 различных индикаторов, включая размер туристического рынка, развитость инфраструктуры, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, стоимость жизни, уровень здравоохранения и другие.

"Москва как город с превалирующим количеством бизнес-гостей в современных отелях, безусловно, могла бы сильно выиграть от повышения числа рекреационных туристов <...> Российская столица имеет серьезный туристический потенциал, который пока недореализован. Мы предполагаем, что, получив толчок в виде идеально проведенного чемпионата мира по футболу в прошлом году, Москва будет привлекать все больше внимания как восходящая звезда туристического небосклона", - приводятся в исследовании комментарий руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL в России и СНГ Татьяны Веллер.

Вместе с Москвой в группу городов "Восходящая звезда" - с развивающейся туринфраструктурой - попали, в том числе, Манила и Эр-Рияд.

В список "Новых точек притяжения" - городов с развивающейся инфраструктурой, нарастающим объемом туристов и сложностей, связанных с увеличением числа гостей, - попали Дели, Мехико и Стамбул. Такие города как Чикаго, Мюнхен и Токио, причислили к группе "сбалансированная динамика", - это города-финансовые центры, где доля рекреационного туризма низка в сравнении с деловыми поездками.

Берлин, Лондон и Сидней попали в группу "Развитые точки притяжения" - это города с высокой динамикой рекреационного и/или делового туризма, где есть риск будущей нагрузки, связанной с ростом количества туристов. А Амстердам, Барселона и Прага пополнили списки группы "Растущее давление" - города, которые сталкиваются с необходимостью управления большими потоками гостей.