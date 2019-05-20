Прокуратура отменила уголовное дело женщины, оставившей дочь в поликлинике в Москве

"В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рудницкой и Султанмурадова (сожителя женщины - прим. ТАСС), подозреваемых в совершении преступления. Вместе с тем поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных. Они были освобождены в зале суда", - сказала представитель суда.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Межрайонная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая оставила маленькую дочь в поликлинике на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, молодая женщина и ее сожитель решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая они забрали девочку от родственницы и отвезли ее в поликлинику на севере Москвы. Женщина, чтобы ее не узнали по камерам видеонаблюдения, перед поликлиникой надела на лицо медицинскую маску.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях и в СМИ появились фотографии девочки, оставленной матерью в поликлинике, ребенка узнали бабушки, которые и обратились в полицию. Сейчас двухлетний ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина рассталась с отцом девочки некоторое время назад и пыталась устроить свою личную жизнь. На допросе на вопрос следователя, почему она оставила ребенка, задержанная ответила, что "не справлялась со своими обязанностями". На вопрос, почему не оставила девочку в детском учреждении, женщина ответила, что "не додумалась".

Уголовное дело возбуждено по ст. 125 и 156 УК РФ ("Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка").