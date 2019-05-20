В Севастополе появится детская программа образовательного отдыха для иностранцев

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Образовательную программу для зарубежных школьников, которая позволит детям из других стран отдохнуть в Севастополе и узнать о его истории, планируется открыть в 2020 году, сообщила в понедельник пресс-служба городского правительства.

"В следующем году запустим международную программу и пригласим в город-герой 50-100 детей. Отмечу, что сейчас в Севастополе реализуется программа для отдыха детей из различных регионов страны", - приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Овсянникова.

Предложение было высказано на проходившем накануне Большом слете туристов "Артека".

Первый туристический слет "Артека" состоялся при поддержке правительства Севастополя в живописном урочище "Торопова дача" 18-20 мая 2018 года. Он был занесен в Книгу рекордов России как самый массовый слет молодежи, в котором приняли участие 3,3 тыс. человек. "Артек" проводит подобные мероприятия дважды в год.

В 2018 году Севастополь посетили 2,5 млн экскурсантов (тех, кто приезжает без ночевой, чтобы посетить интересные объекты) - это рекорд для города. Порядка 450 тыс. человек остановились в Севастополе на несколько дней. В 2019 году прогнозируется рост турпотока, уже по итогам первого квартала 2019 года наблюдался рост на 10-15%.