Лавров заявил, что церковь продолжает сплачивать россиян

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь продолжает являться инструментом сплочения российского общества и поддержки православных за рубежом. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

"Сегодня церковь продолжает свой подвижнический труд по сплочению российского общества вокруг непреходящих ценностей, много делает в интересах патриотического воспитания молодежи, неизменно оказывает поддержку нуждающимся, всем тем, кто попал в беду, - сказал глава МИД. - Особенно отмечу многовековую деятельность церкви по защите православных и в целом христиан за рубежом в их стремлении сохранить культурно-религиозную идентичность".

Преследования христиан

Насаждение псевдолиберальных ценностей в отрекающейся от христианских корней Европе ведет к усилению межконфессиональной напряженности, заявил Лавров. "Мы видим, как сегодня христиане подвергаются преследованиям и гонениям в различных регионах мира, - сказал министр. - В Европе, стыдливо отрекающейся от своих христианских корней, агрессивное меньшинство упорно насаждает псевдолиберальные ценности, которые порой доводятся до полного абсурда. Все это наносит урон нравственному здоровью европейских обществ и ведет к усилению межконфессиональной напряженности".

Лавров напомнил, что агрессия западных стран в отношении Югославии привела к гибели православных христиан и уничтожению христианских святынь, находящихся в списке мирового культурного наследия ЮНЕСКО. "Христиане пострадали и продолжают страдать от геополитических экспериментов государств так называемого исторического Запада, - подчеркнул он. - 20 лет назад Североатлантический альянс совершил акт агрессии против Югославии, который привел не только к гибели многих мирных граждан, но и к массовому оттоку православных из Косова, к осквернению и разрушению храмов и святынь в этом сербском крае, в том числе и тех, которые находятся под защитой ЮНЕСКО".

Помощь Ближнему Востоку

Россия оказывала и продолжит оказывать всемерное содействие христианам на Ближнем Востоке, заявил Лавров. "Мы видим, как христиане подвергаются преследованиям, гонениям в различных регионах мира. Через серьезные испытания проходит ближневосточный регион: исход христиан из Ирака, публичные казни христиан-коптов в Ливии, убийство христиан в Сирии террористами и экстремистами - это лишь небольшая часть последствий геополитического инжиниринга США и их ближайших союзников", - подчеркнул Лавров.

По его словам, Москва продолжает "оказывать всемерное содействие христианскому населению на Ближнем Востоке: от поставок гуманитарной помощи до восстановления храмов и монастырей". "Наша страна стала инициатором крупных международных мероприятий по защите христиан, в том числе на площадках ООН, ОБСЕ, СЕ", - напомнил глава российского внешнеполитического ведомства.

"Очевидно, что надежно защитить христиан, проживающих в ближневосточном регионе и на севере Африки, а также представителей других конфессий, можно лишь путем окончательной ликвидации терроризма и путем устойчивого политико-дипломатического решения многочисленных кризисов и конфликтов. Россия энергично работает над решением этих важных задач", - резюмировал министр.