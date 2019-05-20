Количество рейсов из аэропорта Геленджик в Москву увеличат

ГЕЛЕНДЖИК, 20 мая. /ТАСС/. Количество рейсов из аэропорта Геленджик в Москву увеличится летом 2019 года, сообщили в пресс службе аэропорта. Прямые перелеты Геленджик-Москва (Внуково) с первого мая ежедневно осуществляет авиакомпания Utair.

Ранее по маршруту Геленджик-Москва (Шереметьево) ежедневные прямые перелеты начала осуществлять авиакомпания "Аэрофлот". С 20 мая "Аэрофлот" планирует увеличить частоту рейсов до двух в день, а с первого июня - до 21 рейса в неделю.

Планируется, что рейсы из Геленджика летом 2019 года будут осуществляться десятью авиакомпаниями по десяти направлениям - Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Сургут, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Уфа.

За 2018 год аэропорт обслужил 3716 рейсов, перевез более 294 тыс. человек. В период весенне-летней навигации 2018 года из аэропорта Геленджик рейсы выполняли десять авиакомпаний по 13 направлениям: Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфа, Сургут, Пермь, Новый Уренгой, Череповец, Мирный, Советский, Белгород и Нижний Новгород.

Аэропорт Геленджик открылся после многолетней капитальной реконструкции в мае 2010 года. Государство инвестировало в строительство аэропорта Геленджик порядка 5 млрд рублей, группа "Базэл" - около 1 млрд рублей. Пропускная способность аэродрома - восемь взлетно-посадочных операций в час.