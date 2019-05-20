Россия подтвердила готовность сотрудничать с ВОЗ в борьбе с эпидемиями и пандемиями

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия подтвердила готовность сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в работе по укреплению общественного здоровья, в том числе связанной с выработкой механизмов готовности к эпидемиям и пандемиям, говорится в докладе главы российской делегации, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой к выступлению на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Российская Федерация подтверждает готовность продолжать оказание комплексной финансовой, технической и экспертной поддержки ВОЗ и государствам-членам в вопросах борьбы с неинфекционными и инфекционными заболеваниями, с младенческой и материнской смертностью", - говорится в тексте доклада, который имеется в распоряжении ТАСС.

В докладе также уточняется, что РФ также одобряет и поддерживает "работу ВОЗ, связанную с прогнозированием и профилактикой чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу общественному здоровью, с выработкой механизмов глобальной готовности к эпидемиям и пандемиям".

"В любых сложных эпидемических условиях, таких как эпидемия Эбола в Демократической Республике Конго, мы готовы направлять специализированные врачебные бригады, мобильные лаборатории, средства индивидуальной защиты и современные эффективные вакцины", - уточняется в тексте документа.

Здравоохранение в РФ

В докладе министра также говорится о том, что благодаря мерам по обеспечению всеобщего охвата качественными, эффективными и комфортными услугами здравоохранения "в России неуклонно растет продолжительность жизни населения, которая в 2018 году достигла исторического национального максимума". "Во всех возрастных группах последовательно снижается смертность от основных причин. Своих исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертность", - говорится в тексте документа.

В 2019-2020 годах в РФ будет также введена система мониторинга обращения лекарств с обязательной маркировкой паковок лекарственных препаратов.

Для достижения целей по дальнейшему существенному снижению смертности россиян от распространенных неинфекционых заболеваний, обеспечению россиян качественной и доступной медицинской помощью, увеличению продолжительности жизни и обеспечению естественного прироста населения в РФ с 2019 года реализуются национальные проекты "Здравоохранение" и "Демография".

"Современная государственная политика России строится на системе общественного здоровья с беспрецедентной политической поддержкой самого высокого уровня на основе межсекторального подхода и активного вовлечения работодателей и гражданского общества в задачи охраны и укрепления здоровья населения", - говорится в докладе главы российской делегации на Всемирной ассамблее здравоохранения.