Оставленную в московской поликлинике девочку временно разместят в учреждении соцзащиты

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Девочка, оставленная матерью в поликлинике на севере Москвы, после выписки из больницы на какое-то время будет помещена в городское учреждение соцзащиты. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"После выписки из больницы девочка будет временно помещена в учреждение соцзащиты <...> После получения соответствующих документов из правоохранительных органов дальнейшая судьба ребенка будет решаться органами опеки исключительно в интересах ребенка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пока ребенок остается в медицинском учреждении, ее ежедневно посещают сотрудники соцзащиты и дважды в день - психолог. "В течение субботы и воскресенья психолог два раза в день проводил занятия с девочкой. При встречах малышка узнавала специалиста и радовалась его приходу", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в день поступления в больницу девочка находилась в стрессовой ситуации, была неразговорчива и не очень активна, но в дальнейшем она адаптировалась, стала более общительной. Девочка хорошо ест, играет, обладает всеми навыками самообслуживания, ее развитие соответствует возрасту.

"Речь девочки стала более внятной и понятной. Малышка уверенно держит карандаш, умеет рисовать простые предметы, при этом выбирает яркие цвета. Ребенок любит, когда ее берут на руки, ей нравится обниматься, ходить за руку", - добавили в пресс-службе.

История оставленной девочки

Ранее сообщалось, что в социальных сетях и в СМИ появились фотографии девочки, оставленной матерью в поликлинике, ребенка узнали бабушки, которые и обратились в полицию. Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

По данным следствия, молодая женщина и ее сожитель решили, что ребенок будет им мешать. Шестнадцатого мая они забрали девочку от родственницы и отвезли ее в поликлинику на севере Москвы. Женщина, чтобы ее не узнали по камерам видеонаблюдения, перед поликлиникой надела на лицо медицинскую маску. Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина рассталась с отцом девочки некоторое время назад и пыталась устроить свою личную жизнь.