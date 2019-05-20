Нормативы накопления ТКО в многоквартирных домах в Пермском крае снижены почти в 1,6 раза

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для многоквартирных домов Пермского края снижен почти в 1,6 раза и составляет 6,7 кг, для индивидуальных жилых домов норматив снижен в 1,5 раза. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.

"Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края внесло изменения в приказ региональной службы по тарифам Пермского края и скорректировало нормативы накопления твердых коммунальных отходов для жителей. Сейчас для многоквартирного дома норматив составит 6,7 кг в год на 1 кв. м. общей площади, ранее он составлял 10,6 кг в год на 1 кв. м, для индивидуальных жилых домов 149 кг в год на одного проживающего, ранее - 224 кг в год на одного проживающего", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

По информации ведомства, изменения произошли в связи с тем, что реальное количество коммунальных отходов, которые образуются в регионе за год, оказалось значительно ниже расчетного специалистами показателя в 1 млн тонн в год. За первый квартал 2019 года региональный оператор "Теплоэнерго" вывез на полигоны порядка 100 тонн мусора. Снижение нормативов накопления ТКО позволит снизить месячную плату за вывоз мусора для жителей, но когда это произойдет, в министерстве не сообщают.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2019 года в Пермском крае месячная плата за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов в Прикамье снизилась почти на четыре копейки и составила 3,35 рублей за квадратный метр, в частном секторе платёж снизился на 88 копеек и составил 70,82 рублей с человека, но не более, чем за двух проживающих.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Сейчас, по данным замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Храмова, ее полностью реализуют 62 региона и 13 - частично.