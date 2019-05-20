Комиссия Мосгордумы вновь рекомендовала на федеральном уровне приравнять кальяны к табаку

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья сегодня рекомендовала столичному парламенту принять постановление, которое предложит на федеральном уровне распространить действующие запреты на курение табачных изделий на вейпы, кальяны и электронные устройства, имитирующие курение табака, говорится в сообщении Мосгордумы по итогам состоявшегося заседания комиссии. В феврале 2017 года подобная инициатива уже была направлена в Госдуму после решения этой же комиссии, однако потребовала доработки, пояснили в столичном парламенте.

"Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья рекомендовала Московской городской думе принять постановление <...> "О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", - говорится на сайте Мосгордумы. На сегодняшний день потребление кальянов, вейпов и аналогичных устройств не регулируется законом о борьбе с табакокурением.

"Это делает невозможным применение ограничительных мер <...> Мы должны остановить этот процесс и защитить общество от негативных последствий пагубной привычки. Наша инициатива предполагает изменить суть закона ("Об охране здоровья граждан..." - прим. ТАСС), включив в него такое понятие как использование всех устройств, имитирующих курение табака. Речь идет, в том числе о различных электронных устройствах, кальянах", - приводятся в сообщении слова председателя комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилы Стебенковой (фракция партии "Единая Россия").

Она сослалась на данные о вреде, наносимом здоровью устройствами, имитирующими курение: вдыхание вредных смесей, привычка, от которой тяжело избавиться. "В процесс невольно вовлекаются все, кто находится в непосредственной близости от "парящего", в том числе дети. А "вкусные" запахи привлекают все больше сторонников использования устройств, имитирующих курение табака. По данным исследований университета Лос-Анджелеса, из десяти потребителей восемь начинают курить табак", - привела депутат данные.

Участники комиссии пришли к выводу, что только изменив кардинально федеральное законодательство возможно в дальнейшем ограничить использование кальянов на табачных смесях в нежилых помещениях многоквартирных домов или в пристройках к ним, предусмотрев за это административную ответственность в размере 7 тыс. рублей для физических и 50-100 тыс. рублей для юридических лиц. Потребуется также решить, какой орган будет проводить проверки.

Старший помощник прокурора города Москвы по взаимодействию с представительными (законодательными), исполнительными органами, органами местного самоуправления Ирина Залужная обратила внимание, что федеральное законодательство ограничивает места, где запрещается курить табачные изделия, но при этом допускается курение в специально выделенных, оборудованных местах. Таким образом, нельзя ввести полный запрет на потребление вейпов и кальянов на табачной основе, предостерегла она.