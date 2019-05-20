Военный учебный центр откроется в государственном университете Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Первый военный учебный центр (ВУЦ) в республиках Северного Кавказа откроется в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) 1 сентября этого года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник ректор вуза Алан Огоев.

"Наш регион стал первым среди республик Северного Кавказа, где с 1 сентября начнет работу военный учебный центр. Ежегодный набор составит 90 человек. Программа обучения будет проходить по программам подготовки сержантов и солдат запаса. Студентам, которые успешно пройдут военную подготовку и последующие учебные сборы с получением диплома о высшем образовании будут присвоены звания военнослужащих запаса и выданы военные билеты", - сказал Огоев.

По его словам, выпускники военного учебного центра при СОГУ будут пользоваться значительным преимуществом по сравнению с выпускниками иных вузов при устройстве на работу в правоохранительных и иных государственных органах, а также на военную службу по контракту.

Срок обучения курсантов военного учебного центра составит два учебных года, также они должны будут пройти 30-дневные учебные сборы. Университет располагает всеми необходимыми объектами для размещения учебно-материальной базы и обеспечения образовательного процесса на военной кафедре.

Для допуска к военной подготовке в военном учебном центре будут рассматриваться студенты первого курса, имеющие гражданство РФ, обучающиеся в университете.

Учебный центр открывается по инициативе руководства СОГУ и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова в соответствии с решением коллегии Министерства обороны Российской Федерации.