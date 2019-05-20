Финал национального чемпионата WorldSkills Russia открылся в Казани

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Церемония открытия финала VII национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" прошла на сцене ледового дворца "Татнефть-Арена" в Казани.

"Этот год, конечно же, особенный. Чемпионат WorldSkills впервые проводится в истории России. И мы, как и вы, чрезвычайно рады, что совсем скоро в Казани состоится мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Для вас это будет большая честь стать частью национальной сборной России на этом историческом событии", - сказал президент WorldSkills International Саймон Бартли.

Он отметил, что участники являются образцом для подражания для следующих поколений, которые увидят через их достижения всю силу рабочих профессий и образования, что "позволит им сделать собственную жизнь лучше".

Заместитель министра просвещения России Ирина Потехина назвала каждый проводимый национальный чемпионат "новой ступенькой". По ее словам, это состязания, в которых Россия "делает шаги вперед и вверх". Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал финал национального чемпионата генеральной репетицией, подготовкой к чемпионату мира WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в августе.

Соревновательная часть VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" проходит в Казани с 21 по 23 мая. Церемония закрытия намечена на 24 мая, она пройдет в "Татнефть-Арене". Чемпионат пройдет по 92 компетенциям, в нем примут участие 1519 конкурсантов из 85 субъектов РФ, 164 конкурсанта из 23 стран мира, 1569 экспертов, 1800 волонтеров.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, реализуемое в РФ и при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.