Магаданским студентам профучилища выплатили стипендию после вмешательства прокуратуры

МАГАДАН, 21 мая. /ТАСС/. Долг по стипендии перед 179 студентами магаданского профессионального училища № 1 был погашен после вмешательства органов прокуратуры. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры Магаданской области.

"Прокуратура Магадана по поручению прокуратуры области провела проверку по информации, размещенной в социальной сети Twitter - "Денег нет. Хорошего вам настроения", о невыплате стипендий студентам Профессионального лицея № 1. Установлено, что в январе 2019 года в МОГАПОУ "МПТ" образовалась задолженность перед 179 студентами по выплате задолженности в размере около 400 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.

Прокурором в адрес руководителя учреждения внесено преставление, отмечается на сайте прокуратуры. В настоящее время задолженность перед студентами погашена в полном объеме.