Рассеянность за рулем ежегодно приводит в США к гибели почти 3,2 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Рассеянность водителей за рулем становится в Соединенных Штатах причиной гибели почти 3,2 тыс. человек в год. Об этом свидетельствует новая статистика Национального управления по безопасности движения на шоссейных дорогах при Министерстве транспорта США, опубликованная в понедельник газетой The Washington Post.

В соответствии с этими данными, которые охватывают 2017 год, 9% всех ДТП с летальным исходом в Соединенных Штатах (2935 случаев) происходит по вине водителей, которые не обращают достаточного внимания на ситуацию на дороге. Такие автомобильные аварии унесли в США в 2017 году жизни 3166 человек, причем 599 из них - пешеходы и велосипедисты, случайно оказавшиеся рядом.

По свидетельству Минтранса США, в 14% ДТП подобного рода (401 случай) внимание водителей было переключено на мобильные телефоны. В результате этих аварий погибло 434 человека.

Среди рассеянных водителей, из-за которых в США в 2017 году случались ДТП со смертельных исходом, наиболее велика была доля подростков (в возрасте от 15 до 19 лет) - 23%. Выяснилось также, что 16% молодых людей, спровоцировавших аварию, которая повлекла летальный исход, потеряли бдительность на дороге из-за использования мобильных телефонов. Другие наиболее распространенные причины отвлечения внимания водителей на дорогах в США - это разговоры с пассажирами, прием пищи за рулем, изменение настроек музыкальной системы и кондиционера/обогревателя. 60% рассеянных водителей, устроивших в США в 2017 году ДТП со смертельным исходом, были мужчинами.

Число аварий, происходящих в США из-за недостаточно внимательных водителей, за последние годы меняется незначительно. В 2013 году их было 2923 (10% от общего числа ДТП со смертельным исходом), в 2014-м - 2972 (10%), в 2015-м - 3242 (10%), в 2016-м - 3197 (9%).

В целом за отчетный период, как следует из справки Минтранса, в США произошло 34247 ДТП, сопровождавшихся гибелью людей. Эти инциденты унесли жизни 37133 человек.