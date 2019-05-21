СПЧ напомнил владельцам "Коммерсанта" о невмешательстве в редакционный процесс

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразил серьезную обеспокоенность в связи с увольнением двух журналистов издательского дома "Коммерсантъ" и последующим заявлением об уходе всего отдела политики газеты. Об этом сообщается во вторник на сайте Совета.

"Мы призываем руководство издательского дома вспомнить закон о СМИ, в котором ясно прописаны права и обязанности журналистов, гарантии их независимости и ответственности перед своей аудиторией. Одновременно мы обращаемся к владельцам издания: воздержание от вмешательства в дела редакции - это хороший тон и залог успеха", - заявил глава СПЧ Михаил Федотов, слова которого приводятся на сайте.

20 мая стало известно об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ". Журналисты сообщили, что это связано с опубликованной в апреле заметкой о возможной смене спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил, что причина увольнения - нарушение журналистами стандартов редакционных правил издания. В знак несогласия с увольнением заявления об уходе написали 11 журналистов, включая весь отдел политики.

Представитель акционера издательского дома "Коммерсант" Алишера Усманова сообщил, что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику, не принимал решений об увольнении сотрудников издания и узнал о них из сообщений прессы.