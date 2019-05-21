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Сады для королевы. В Лондоне проходит Chelsea Flower Show

Фестиваль продлится до 25 мая
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Описание
Королева Елизавета II, принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин во время посещения сада "Назад к природе" Адама Уайта и Андре Девиса
© EPA-EFE/SUZANNE PLUNKETT / RHS CHELSEA FLOWER SHOW
Королева Елизавета II
© EPA-EFE/LUKE MACGREGOR / RHS CHELSEA FLOWER SHOW
Королева Елизавета II, герцогиня Кембриджская Кэтрин и принц Уильям
© EPA-EFE/LUKE MACGREGOR / RHS CHELSEA FLOWER SHOW
Актриса Джуди Денч
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
© AP Photo/Matt Dunham
© AP Photo/Matt Dunham
© AP Photo/Matt Dunham
© AP Photo/Matt Dunham
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
© AP Photo/Matt Dunham
© Peter Dench/Getty Images
© Peter Dench/Getty Images
Ветераны операции в Нормандии в саду "D-Day 75 Garden"
© AP Photo/Matt Dunham

С 21 по 25 мая на территории Королевского госпиталя Челси проходит знаменитый фестиваль цветов. Он проводится с 1912 года.

Главный организатор фестиваля — Королевское садоводческое общество. К участию в выставке ежегодно приглашаются цветоводы, селекционеры и ландшафтные дизайнеры, которые представляют новые сорта растений, эстетические концепции, задавая тенденции на будущий год. Специалисты со всего мира представляют свои конкурсные сады — обычно их более 40. Конкурсанты соревнуются за главный приз в четырех номинациях — "Шоу-сады", "Ремесленные", "Новаторские" и "Сады поколений".

Мероприятие посещается королевскими особами, а также пользуется огромной популярностью у публики: билеты раскупаются задолго до дня открытия выставки.

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