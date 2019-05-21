Сады для королевы. В Лондоне проходит Chelsea Flower Show

С 21 по 25 мая на территории Королевского госпиталя Челси проходит знаменитый фестиваль цветов. Он проводится с 1912 года.

Главный организатор фестиваля — Королевское садоводческое общество. К участию в выставке ежегодно приглашаются цветоводы, селекционеры и ландшафтные дизайнеры, которые представляют новые сорта растений, эстетические концепции, задавая тенденции на будущий год. Специалисты со всего мира представляют свои конкурсные сады — обычно их более 40. Конкурсанты соревнуются за главный приз в четырех номинациях — "Шоу-сады", "Ремесленные", "Новаторские" и "Сады поколений".

Мероприятие посещается королевскими особами, а также пользуется огромной популярностью у публики: билеты раскупаются задолго до дня открытия выставки.