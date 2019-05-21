Проезд на Пинегу в Архангельской области восстановили

АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая. /ТАСС/. Проезд в поселок Пинега и Мезенский район Архангельской области по дороге Архангельск - Белогорский - Пинега - Мезень восстановлен. Вода с низководных мостов через реки Чуплега, Тиньга, Чуса, Белая и Карьела ушла, сообщили во вторник ТАСС в центре управления движением "Архангельскавтодора".

"Проезд по дороге открыт, все мосты освободились от воды", - сказали в центре.

В результате второго половодья на реке Пинеге с 13 мая был подтоплен участок автодороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Мезень на 130-м км в районе низководного моста через реку Чуплегу с подъездами. Были затоплены мосты на реках Тиньга, Чуса, Белая и Карьела, в связи с чем проезд был закрыт. Как уточнили в "Архангельскавтодоре", состояние трассы проверено, разрушений нет.

Пинега - поселок в Пинежском районе с населением около 3,7 тыс. человек. Мезень - город, центр Мезенского района. В нем проживают около 3,3 тыс. человек, в Мезенском районе - около 9 тыс. человек.