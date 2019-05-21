Миллиардер пообещал погасить кредиты на учебу выпускников колледжа в Атланте на $40 млн

Миллиардер Роберт Смит, основавший инвестиционную компанию Vista Equity Partners, пообещал выпускникам колледжа Морхауз (Атланта) 2019 года погасить кредиты на учебу. По данным телеканала NBC, это обойдется ему примерно в $40 млн.

"Это мой выпускной класс 2019 года, - заявил Смит, который получил почетную докторскую степень колледжа. - И моя семья создает грант, чтобы избавить выпускников от долгов".

Таким образом, отмечает NBC, будут погашены кредиты 396 человек. Сообщается, что в США в 2018 году размер общей суммы долгов по кредитам на учебу достиг $1,5 трлн.

В 2018 году Forbes назвал Смита самым богатым афроамериканцем. По данным издания, на май 2019 года состояние Смита составляет $5 млрд.

Колледж Морхауз является учебным заведением для мужчин, известен как альма-матер Мартина Лютера Кинга. Студенты колледжа преимущественно афроамериканцы.