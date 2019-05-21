Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление российским полярникам с профессиональным праздником, отметив их значимый вклад в наращивание экономического, оборонного и научного потенциала страны. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

Президент заметил, что праздник был учрежден "в знак нашей глубокой признательности многим поколениям геологов и ученых, моряков и летчиков, строителей и изыскателей, которые посвятили свою жизнь освоению Арктики и Антарктики".

"Эти мужественные, сильные духом люди, настоящие первопроходцы, прославили Родину выдающимися географическими открытиями и уникальными научными исследованиями, заложили надежный фундамент нашего присутствия в этих стратегически важных регионах мира. Отрадно, что, опираясь на этот бесценный опыт, вы продолжаете крепкие трудовые традиции своих предшественников, вносите значимый вклад в наращивание экономического, оборонного, научного потенциала России". - говорится в телеграмме.

Путин добавил, что в самых сложных условиях российские полярники проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества, действуя грамотно, четко и слаженно.

День полярника отмечается в России 21 мая. С инициативой учреждения этого профессионального праздника в декабре 2012 года выступил член Совета Федерации РФ, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Герой Советского Союза и Российской Федерации Артур Чилингаров. Выбор даты празднования связан с тем, что 21 мая 1937 г. начала работу научно-исследовательская экспедиция первой в мире полярной дрейфующей станции в Арктике - "Северный полюс -1" (СП-1). Указ об установлении Дня полярника был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 мая 2013 года, в этот же день состоялось его первое празднование.