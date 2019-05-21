Россия передала Всемирной продовольственной программе ООН 97 "КамАЗов"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. МЧС передало Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН 97 "КамАЗов" и 30 прицепов от Российской Федерации. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства. Церемония передачи техники прошла в Дубае.

"Сегодняшнее событие является результатом долгосрочного партнерства между правительством РФ и ВПП ООН", - процитировали в пресс-службе директора департамента международной деятельности МЧС Владимира Соловьева.

"Наша совместная работа вносит вклад в выполнение программ ООН, направленных на защиту уязвимых групп населения, что позволяет обеспечивать социально-экономическую поддержку населения в самых сложных регионах", - добавил он.

"КамАЗы" повысят эффективность работы трех региональных центров ВПП в Объединенных Арабских Эмиратах, Гане и Уганде. Ранее за время сотрудничества с ВПП ООН на российских грузовых автомобилях было поставлено более 325 тыс. т продовольственных грузов, включая муку, масло, горох и другие продукты.

В 2011 году ВПП ООН получила от РФ 40 "КамАЗов", которые были включены в автопарк Всемирной продовольственной программы в Афганистане. В 2014 году были переданы еще 218 грузовиков, они использовались в Конго, Центрально-Африканской Республике, Южном Судане и Эфиопии.