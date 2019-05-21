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Васильева доложила Путину о работе с регионами по увеличению уровня зарплат учителей

Глава Минпросвещения сообщила также, что за последний год удалось сократить чрезмерную отчетность в школах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения работает с региональными властями, чтобы добиться повышения уровня зарплат учителей. Об этом глава ведомства Ольга Васильева сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда мы с вами встречались в последний раз, вы говорили о том, чтобы держать уровень заработной платы. Для нас это самое основное", - напомнила она. "Мы работаем с каждым регионом точечно, чтобы строго выполнялись указы 2012 года, мы стараемся делать по всем уровням образования", - подчеркнула Васильева.

Кроме того, по словам министра, за последний год значительно удалось сократить чрезмерную отчетность в школах. "Учителя и администрация школ страшно расстраивались из-за этого [чрезмерной отчетности], поэтому мы сократили отчеты до минимума,... чтобы не было дублирования", - подчеркнула она.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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