Здравоохранение станет одной из ключевых тем ПМЭФ-2019

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Тема развития здравоохранения в России станет одной из ключевых на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 6 по 8 июня, сообщила во вторник пресс-служба Росконгресса.

"В рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума будут обсуждаться ключевые темы здравоохранения, в числе которых вопросы общественного здоровья, корпоративные практики, совершенствование системы медицинского страхования, создание инновационных лекарств и биомедицинских клеточных продуктов. Уверена, что благодаря участию ведущих специалистов разных областей, включая коллег из иностранных государств, дискуссии будут продуктивными и интересными, а выработанные предложения - практически применимыми", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Отмечается, что на площадке форума запланированы сессии и круглые столы, где участники обсудят реализацию программ общественного здоровья, взаимодействие власти и бизнеса, а также развитие технологий. В частности, состоится сессия с участием международных представителей "Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты".

"Отмечаемые в последние десятилетия снижение преждевременной смертности и рост продолжительности жизни связаны, прежде всего, с реализацией программ общественного здоровья. Согласно оценкам экспертов, по меньшей мере 2/3 от срока, на который увеличилась средняя продолжительность жизни, обуславливаются успешным исполнением данных программ, среди которых обеспечение безопасности дорожного движения и труда, борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, сокращение потребления алкоголя и табака, а также снижение потребления соли и сахара", - сообщается в пресс-релизе.

Отдельное внимание будет уделено программам корпоративного здравоохранения, технологиям в системе здравоохранения, а также лекарствам последних десятилетий.

ПМЭФ проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.