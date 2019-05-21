Патриарх Кирилл считает актуальной задачу развития негосударственной системы образования

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Негосударственные вузы стали неотъемлемой частью системы образования, и они должны объединить свои усилия для качественного образовательного процесса, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Негосударственный сектор стал неотъемлемой частью системы высшего образования страны, доказал свою конкурентоспособность и получил признание науки и общества. За годы становления и развития негосударственных вузов был накоплен значительный интеллектуальный и научный потенциал. Очень важно понимать, что, с одной стороны, необходимо, чтобы наше образование соответствовало общемировым стандартам, а с другой - чтобы оно сохранило традиции отечественной педагогики", - сказал он во вторник в ходе встречи с ректорами негосударственных вузов Москвы - учредителями Консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, в современном мире многие принципы подвергаются сомнению, поэтому роль качественного образования неуклонно возрастает. "Отсутствие ценностного подхода - огромная проблема современной цивилизации, и вузы ищут такой способ организации учебного процесса, чтобы человек получал не просто набор знаний, но и развивался духовно и нравственно", - добавил патриарх.

Он отметил, что для решения этой задачи учебные заведения должны объединить свой опыт, для чего и создан Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций. "Убежден, что для успешного решения вопросов необходима консолидация усилий всех сторон. Год назад я поддержал идею консорциума, и очень рад, что сегодня в него вступают ведущие частные вузы. В настоящее время в мировой практике консорциумы являются успешной моделью совместной деятельности вузов. На мой взгляд, создание консорциума является своевременным и актуальным", - сказал патриарх.

В рамках встречи состоялось подписание соглашения о создании Консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций, учредителями которого выступили Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС", Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Международный юридический институт, Институт современного искусства, Институт кино и телевидения и Российский православный университет святого Иоанна Богослова.

Работа по созданию консорциума началась в 2018 году и реализовывалась в рамках рамочного соглашения о сотрудничестве на текущий год, что позволило совместно реализовать мероприятия по ценностно-ориентированной тематике в рамках образовательной, научной, воспитательной, внеучебной и просветительской работы с обучающимися и научно-педагогическими работниками вузов. Также началась работа по созданию Межвузовского центра развития социального добровольчества на базе молодежного центра Российского православного университета и Центра качества образования консорциума.