Первая "Точка кипения" открылась в Тульской области на базе педагогического университета

ТУЛА, 21 мая. /ТАСС/. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого стал площадкой для открытия первого в регионе пространства коллективной работы "Точка кипения" в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). Эта площадка будет способствовать созданию и развитию новых идей для реализации национальных проектов, сообщил журналистам министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

"Пространства коллективной работы "Точка кипения" - это новый поход НТИ к организации так называемых коворкинг-пространств, где научное сообщество, студенты, активные жители, организации могут собираться придумывать, обсуждать новые проекты <...>. Это и новый инструментарий для реализации, например, программы "Кадры для цифровой экономики", да и национальных проектов в целом, ведь новые идеи могут быть в любой отрасли - здравоохранение, ЖКХ, транспорт. Самое главное - поймать эту идею, ее развить и воплотить в жизнь", - сказал Раков.

По данным министерства экономического развития региона, в течение 2019 года вторую "Точку кипения" планируют открыть в творческом индустриальном кластере "Октава". "Площадка, открытая сегодня в Тульском государственном педагогическом университете, рассчитана в большей степени на студенчество, но не менее важна работа по выявлению талантливых детей, перспективных кадров для среды бизнеса, для цифровой экономики. Этим направлением займется "Точка кипения" в "Октаве", сейчас ведется подготовка к ее открытию, которое планируется к сентябрю 2019 года", - рассказала заместитель министра Надежда Комарова.

"Точки кипения" создаются при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ) с 2014 года. Центры предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. В таких центрах они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития.

Новые пространства коллективной работы открыты также в Череповце (Вологодская область), Нальчике (Кабардино-Балкария), Новосибирске, Омске, Хабаровске, Ульяновске, Ярославле. По два центра открылось в Ростове-на-Дону и Томске.