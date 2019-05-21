Ставрополье готово к голосованию на экстерриториальных цифровых участках Москвы

ПЯТИГОРСК, 21 мая. /ТАСС/. Ставропольский край технологически готов к участию в эксперименте по голосованию на экстерриториальных цифровых избирательных участках в Москве во время выборов губернатора региона осенью 2019 года, сообщил ТАСС во вторник председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.

В середине мая Госдума приняла во втором, основном чтении блок из трех законопроектов о проведении электронного голосования в Москве. Предусматривается создание в столице к единому дню голосования 8 сентября экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Список региональных выборов, на которых можно будет проголосовать в столице, будет определен Центризбиркомом России.

"К эксперименту мы готовы, мы будем действовать по указанию Центральной избирательной комиссии РФ ... В целом нам понятен процесс и сама процедура, в этом плане у нас все получится, технологически мы готовы", - сказал Демьянов.

Предполагается, что жители Ставропольского края, которые в день голосования на выборах губернатора будут находиться в Москве, смогут проголосовать на цифровых избирательных участках. При этом подать соответствующее заявление можно будет на портале госуслуг, отметила секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина на встрече с председателями территориальных избиркомов края во вторник во время рабочей поездки в Пятигорск. "Необходима разъяснительная работа, если к вам обратятся с этим вопросом - вы должны очень четко объяснить процедуру", - добавила она.