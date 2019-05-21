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Услуги служб занятости планируется предоставлять дистанционно

Как сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов, ведомство намерено подготовить соответствующие стандарты

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минтруд намерен подготовить стандарты для предоставления услуг служб занятости в дистанционной форме, сообщил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов на круглом столе "Современные стандарты работы служб занятости", организованном ОНФ.

"Дистанционные услуги органов служб занятости. Я здесь сказал, что в рамках [портала] "Работа в России" будут такие стандарты создаваться для того, чтобы человек лишний раз не ходил по каким-то формальным поводам", - отметил он.

В соответствии с законодательством, службы занятости населения оказывают содействие гражданам в поиске подходящей работы, информируют о положении на рынке труда, организуют профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных. При этом все эти услуги оказываются только при личном обращении граждан.

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