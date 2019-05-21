В Каннах впервые пройдет первая в мире церемония награждения блогеров

Церемония награждения World Bloggers Awards, которая отметит лучших и самых влиятельных блогеров мира, впервые пройдет 24 мая в Каннах.

На мероприятии в отеле Martinez будут присутствовать самые успешные блогеры мира из различных сфер: от моды - до политики.

Среди номинантов уже заявлены две россиянки - Виктория Боня и Ирина Голдман (Ирина и Спейс). Всего блоггеров наградят в 22-х различных номинациях.