Два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Кошачий лемур Барс, живущий в московском зоопарке, стал дважды отцом. От него родили детенышей самки Мира и Бэлла, приехавшие в столицу в 2016 году из Новосибирска, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

"Новым жильцам зоосада - детенышам кошачьего лемура - уже больше месяца, а их вес не превышает 90 гр. Большую часть времени они перемещаются верхом на спине своих матерей или других сородичей", - говорится в сообщении.

В настоящее время маленькие лемуры питаются только материнским молоком, но через месяц их переведут на взрослый рацион. Взрослые особи питаются фруктами, овощами, птичьими яйцами, укропом, семечками подсолнечника, орехами, отварным мясом, саранчой. Кошачьи лемуры занесены в Красную книгу как исчезающий вид.

Посетители столичного зоопарка могут увидеть лемуров в летнем вольере перед "Домом приматов".