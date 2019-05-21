В Новосибирском зоопарке сообщили о смерти лигрицы Зиты

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило сообщил о смерти лигрицы Зиты, долгое время считавшейся гордостью зоопарка. Животное умерло еще в 2018 году, однако зоопарк ранее не распространял эту информацию, сообщила ТАСС во вторник представитель зоопарка Евгения Пирожкова.

"Умерла в прошлом году, однако мы никогда и не сообщаем о таких событиях", - сказала Пирожкова, добавив, что животное умерло от естественных причин.

Лигр - редкий межвидовой гибрид: в природе тигры и львы создают потомство с представителями своего вида. Зита родилась летом 2004 года от африканского льва и бенгальской тигрицы. За 14 лет жизни родила шесть лигрят: первенца в 2012 году, тройню в 2013 году и двойню в 2015 году. Потомство представляло собой первых в мире лигров.

В 2013 году директор зоопарка Ростислав Шило сообщал о намерении продать их, когда они подрастут. На данный момент нет актуальной информации о том, в какие зоопарки они попали. Как сообщила Пирожкова, в зоопарке сейчас нет ни одного лигра.

Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, занимает 65 га леса, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 770 видов животных. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.