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Николай Патрушев призвал активнее распространять опыт регионов в создании вытрезвителей

Секретарь Совбеза привел данные статистики, которые фиксируют рост числа правонарушений, совершенных в состоянии опьянения

ЯЛТА, 21 мая. /ТАСС/. Опыт регионов, которые успешно занимаются созданием мест для содержания нетрезвых граждан в целях профилактики преступности, следует активнее распространять. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Крыму.

"Не доведена до логического завершения работа по созданию специализированных учреждений для размещения в них лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения", - отметил он. "Опыт создания таких заведений в стране есть. Надо его активно использовать", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Патрушев привел данные статистики, которые фиксируют рост числа правонарушений, совершенных в состоянии опьянения. Поэтому этот вопрос актуален, особенно в связи с начинающимся курортным сезоном, считает он.

Секретарь Совбеза также напомнил, что в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект о правовом регулировании функционирования подобных заведений и соответствующих полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.

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Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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