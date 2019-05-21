До 500 мероприятий пройдут в "Точке кипения" в Нальчике за год

НАЛЬЧИК, 21 мая. /ТАСС/. До 500 мероприятий проведут в первом в Северо-Кавказском федеральном округе университетском центре коллективной работы "Точка кипения" в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) в Нальчике за год с момента открытия. Об этом сообщил во вторник ТАСС ректор университета Юрий Альтудов.

Коворкинг центр в вузе открыт в числе 12 по всей стране, созданных при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ). Кабардино-Балкария присоединилась к движению в режиме телемоста, приняла участие в трансляции открытия центров, которая состоялась в рамках пресс-конференции в ТАСС.

"Само соглашение [заключенное с НТИ], достаточно относительное для всех вузов, но к нему составлена дорожная карта, где четко определены, какие мероприятия в течение года [с момента открытия] у нас будут проведены, они прошли экспертную оценку, и мы предполагаем, что в течение этого периода в "Точке кипения" состоятся минимум 350-500 мероприятий. Они рейтингуются, мы будем знать, как работает центр, насколько выполняются обязательства, заложенные в соглашении. Для нашего университета важны такие направления, как подготовка кадров для цифровой экономики, тех, кто будет дальше заниматься прорывными технологиями, вопросами ускоренного развития различных направлений науки, образования, сферы материального производства", - сказал Альтудов.

Он отметил, что участие студентов, аспирантов и всех сотрудников в проекте "Точка кипения" позволяет говорить о новых высотах в образовании, науке, разработке технологий, материалов, которые обеспечат опережающее развитие региона. "Благодарю всех, кто принял активное участие в открытии "Точки кипения", и приступаю к подписанию соглашения о сотрудничестве и заверяю, что цели и задачи, которые определены в этом соглашении, будут достигнуты", - отметил Альтудов, подписывая соглашение с НТИ в онлайн-режиме.

"Это одна из самых первых "Точек кипения" на Кавказе, и надеемся, что станет одной из лидирующих", - отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, подписывая соглашение с КБГУ.

Вузы обозначили приоритетные рынки, ради которых они хотели бы работать, что прописано в соглашениях, заключенных с НТИ. Приоритетными направлениями деятельности "Точки кипения" в КБГУ станут повышение инвестиционной привлекательности региона, подготовка кадров для цифровой экономики, цифровизация промышленности, компьютерный инжиниринг, цифровое проектирование, информационная безопасность, информационные технологии в медицине и проекты для рынка Technet и Healsnet НТИ.