Оксфордский университет увеличит квоту для студентов из малообеспеченных семей

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Администрация Оксфордского университета планирует увеличить к 2023 году долю обучающихся там британских студентов из малообеспеченных семей с нынешних 15% до четверти. Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившаяся с перспективными учебными планами этого старейшего университета во всем англоязычном мире.

В частности, как пишет издание, эти планы предусматривают существенное увеличение численности слушателей подготовительных курсов, успешное окончание которых фактически гарантирует поступление в вуз. Преимущественным, а то и исключительным правом зачисления на этот "рабфак" будут пользоваться молодые люди, материальный статус которых не предполагает возможность найма репетиторов.

По словам ректора (вице-канцлера) университета Луизы Ричардсон, "это очень серьезное изменение при приеме в Оксфорд". "Любой здравомыслящий человек скажет, что мы движемся в правильном направлении, - заявила она в интервью газете. - Возможно, этот процесс не очень быстрый, но его траектория верная".

"Долгожданным изменением политики" приема абитуриентов, основанном на реальности, назвал эту инициативу руководитель аналитического центра, Института политики высшего образования, Ник Хиллман. Он напомнил о том, что Оксфорд, Кембридж и другие ведущие университеты страны не раз подвергались критике за "элитарность" и требования, которые фактически создают непреодолимые препятствия для поступления молодых людей из семей рабочего класса или различных этнических групп. Так, по данным газеты The Guardian, среди студентов Оксфорда и Кембриджа, принятых на учебу в эти вузы в 2010-2015 годы, около 80% - дети из материально обеспеченных семей: врачей, адвокатов, старших менеджеров коммерческих структур.

В руководстве же этих университетов решительно отвергают все обвинения в "элитарности" и в создании дополнительных препятствий для выходцев из "низших социальных слоев". Так, представитель Кембриджского университета заявил газете, что зачисление студентов производится исключительно на основе академических успехов молодых людей. "Основным препятствием при поступлении выходцев из менее благополучных слоев является их более низкий уровень подготовки в школах", - сказал он.