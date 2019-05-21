Альманах о Ломоносове с 1,5 тыс. иллюстрациями представили в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая. /ТАСС/. Альбом-альманах "Академик Ломоносов" представили во вторник в Северном Арктическом федеральном университете в Архангельске. При его создании особое внимание уделили вкладу ученого в становление отечественной науки, сообщил ТАСС один из авторов Виталий Доценко.

"75% книги - это иллюстративный материал, в книге более 1,5 тыс. иллюстраций. Мы решили охватить всю жизнь и творчество Ломоносова и сделали упор на иллюстративном ряде", - сказал Доценко.

Он отметил, что в книге авторы постарались представить всю историографию и продемонстрировать роль Ломоносова в развитии физики, химии, экономики, географии, словесности, приборостроения и других сфер. "Когда мы изучали историографию, оказалось, что о Ломоносове написано более 750 книг, не считая сборников конференций, форумов и ассамблей <...> [В альманахе] полный перечень, и сняты обложки более двухсот этих книг", - добавил автор.

В альбом включили также более 100 фотографий памятников Ломоносова и памятных табличек в разных городах страны. Книга об ученом приурочена к 300-летию Российской академии наук (РАН) в 2024 году. "В прошлом году в мае президент подписал указ о подготовке к празднованию 300-летия РАН. Президиум РАН разработал план по подготовке, и мы предложили включить в этот план издание о первом академике русского происхождения Михаиле Ломоносове. РАН нас поддержала", - отметил Доценко.

Пока книга выпущена тиражом 500 экземпляров. Часть из них будет передана в дар архивам, музеям и библиотекам Архангельской области. Авторы также планируют в ближайшие годы издать книгу, посвященную вкладу Ломоносова в развитие российского флота.