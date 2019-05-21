Патриарх Кирилл предложил учредить премию для учителей русского языка и литературы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил учредить премию "Лучший учитель русской словесности" для школьных преподавателей русского языка и литературы и впервые вручить ее уже в 2019 году. С такой инициативой он выступил во вторник в ходе заседания Общества русской словесности, главой которого является.

"Профессия учителя - это высокое призвание и служение. Думаю, было бы весьма полезным поощрять тех, кто трудится на этом непростом поприще. В связи с этим полагаю целесообразным учредить особую премию Общества русской словесности, которая будет вручаться по следующим номинациям: "За многолетний труд", "Молодому учителю", "За оптимизацию внеклассной работы", "За использование новых технологий в образовательном процессе" и "За сохранение русского языка и культуры", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви предложил провести первую церемонию награждения осенью 2019 года. "Первые премии предлагаю вручить на ближайшем осеннем съезде [общества]", - отметил патриарх Кирилл.

В ходе заседания также рассматривался вопрос о популяризации чтения и изменение подхода к данному вопросу у молодежи. "Еще совсем недавно наших соотечественников отличала особая приверженность к книжному чтению. Сегодня вызовом становятся не электронные книги, а вообще потеря интереса и даже навыка чтения. Чтобы ситуация не достигла точки невозврата, считаю важным продвигать среди молодежи идею о том, что к настоящей элите принадлежит человек, читающий и воспринимающий высокую литературу, живущий в пространстве отечественной и мировой книжной культуры", - сказал патриарх.

Участники заседания также затронули темы повышения качества учебников по русскому языку и литературе, сохранению норм и правил речи, продвижение русской культуры в зарубежных странах, в том числе посредством переводов классических и современных российских авторов на различные языки.

Общество русской словесности было создано в марте 2016 года. Объединение призвано объединить усилия государства, ученых, преподавателей, деятелей искусства и любителей словесности по сохранению и изучению русского языка и литературы.