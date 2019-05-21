Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении госконтроля за ЧОПами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении проект закона об усилении государственного контроля за деятельностью частных охранных предприятий. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, законопроект будет способствовать минимизации нарушений и возможных негативных последствий.

"По мнению Росгвардии, принятие законопроекта обеспечит усиление контроля государства за частной охранной деятельностью в целях сокращения нарушений законодательства со стороны частных охранных организаций и минимизации возможных негативных последствий в случае таких нарушений. Данная инициатива была поддержана депутатами, законопроект принят в первом чтении", - сообщили в Росгвардии.

Изменения в федеральный закон подготовлены в целях исполнения перечня поручений президента России. Замдиректора Росгвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Сергей Лебедев, выступая на пленарном заседании Госдумы, отметил, что частная охранная деятельность является единственным видом коммерческой деятельности в России, при осуществлении которой используется огнестрельное служебное оружие.

"На сегодняшний день в стране функционирует около 21 тыс. частных охранных организаций с общей численностью свыше 650 тыс. частных охранников, использующих более 75 тыс. единиц оружия. В связи с этим частная охранная деятельность непосредственно сопряжена с повышенной опасностью для жизни и здоровья граждан, и без должного внимания со стороны органов государственного контроля сохраняются предпосылки для возникновения различного рода угроз", - процитировали Лебедева в пресс-службе.