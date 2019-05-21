СК в Дагестане проверяет информацию об аварийной школе, в которой учатся дети

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Дагестану проводят проверку по информации СМИ об обучении детей в аварийной школе в селе Туруф Табасаранского района республики. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления СК РФ.

"21 мая 2019 года в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что ученики Туруфской средней общеобразовательной школы Табасаранского района Республики Дагестан обучаются в здании, находящемся в аварийном состоянии. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Согласно телесюжету, в учебном заведении от старости осыпается потолок, прогнили полы и покосились стены, уточняют следователи.

"В рамках проверочных мероприятий будут проведены опросы учителей и учащихся указанной школы, родителей учеников, соответствующих должностных лиц, истребована и проанализирована необходимая документация, относящаяся к данной ситуации, а также другие проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.