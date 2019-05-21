СМИ: в Великобритании продали за $44 тыс. на аукционе редкий автомобильный номер

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Редкий автомобильный номер "37 0" ушел с молотка на аукционе Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA) в Англии за £35 тыс. ($44,5 тыс.), вдвое превысив предварительную оценку. Об этом сообщает во вторник газета Daily Express.

Кроме того, большой интерес у участников торгов вызвали таблички 911 CM (£25,2 тыс.), IG 9 (£25 тыс.), 31 LLY (£16,8 тыс.) и 2 KSN (£16,4 тыс.). По словам официального представителя DVLA, "многим нравятся персонализированные номера, и на сайте сейчас доступно более 50 млн регистрационных знаков с почти бесконечными возможностями комбинаций для удовлетворения вкусов, интересов покупателя с учетом его бюджета".

Агентство проводит ежегодно порядка шести аукционов по продаже автономеров, и цены начинаются от £130. В них могут участвовать все желающие, в том числе с помощью интернета или телефона. На сегодняшний день самым же дорогим стал номерной знак "25 0", который был приобретен пять лет назад на торгах в Великобритании за £518 тыс. ($676 тыс.).

В 2017 в Соединенном Королевстве было продано около 375 тыс. оригинальных номеров, что на 12% выше по сравнению с предыдущим годом, когда автолюбители и инвесторы потратили на редкие автономера £102 млн (около $130 млн).

По данным DVLA, регулярно проводимые аукционы по продаже номерных знаков привлекают очень большое число желающих. С 1990 года они принесли несколько миллиардов фунтов в государственный бюджет.