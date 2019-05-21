Черешневый сад молодоженов на ВДНХ в Москве заложат 25 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Молодожены, которые оформили отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ, смогут принять участие 25 мая в церемонии высадки черешневого сада. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВДНХ.

"Первые пять пар, получившие в день бракосочетания приглашение и сертификат, соберутся 25 мая в 14:00, чтобы заложить Сад молодоженов. Саженец черешни станет символом крепких чувств супругов и оберегом на долгие годы", - говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Акция, приуроченная к 80-летию ВДНХ, пройдет впервые и даст молодоженам возможность увековечить историю своей семьи. Участников церемонии ждут памятные подарки, отметила пресс-служба ВДНХ.

По данным пресс-службы, на месте закладки Сада молодоженов появится табличка с QR-кодом. С его помощью можно попасть на страницу сайта выставки, где будет представлена схема сквера и информация о парах, посадивших там деревья. Аллею будут расширять и благоустраивать, она должна стать еще одним местом для романтических прогулок и свиданий в Москве.

В год 80-летия выставки каждая 80-я пара станет обладателем сертификата на посадку черешни в Саду молодоженов. Ежегодно во Дворце бракосочетания на ВДНХ заключаются около 2 100 браков.