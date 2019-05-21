Строительство кампуса ПсковГУ будет завершено в 2019 году

ПСКОВ, 21 мая. /ТАСС/. Завершение строительства студенческого кампуса Псковского госуниверситета, которое ведется на средства федерального бюджета, планируется в 2019 году. Не исключено, что контракт с действующим подрядчиком будет расторгнут в случае повторного срыва сроков работ, сообщила журналистам замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова по итогам посещения объекта.

По данным городских властей, в январе строительные работы были выполнены лишь на 10%. Сообщалось, что из-за этого объект не смогут открыть к Ганзейским дням летом 2019 года, как планировалось ранее. Позже представители региональной администрации объявили, что объект частично откроют к датам проведения мероприятия. Всего на реализацию проекта правительство РФ выделило 447,5 млн рублей.

"Если говорить о готовности объекта в целом, то объект должен быть завершен внутри полностью и быть готовым принимать студентов здесь до конца года. Других сроков быть не может, контракт не может быть продлен за пределы 2019 года. Финансирование прекратится в этом году. Хочется кому-то или нет, справляются или нет, эту работу надо будет завершить", - сказала Бочарова.

Она также добавила, что к началу Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в конце июня, подрядчик должен завершить отделку фасадов здания и провести благоустройство территории вблизи реки Великая. При этом она не исключила, что контракт с подрядчиком может быть расторгнут. "Мы в свое время не хотели, как говорится, менять коней на переправе, потому что были риски срыва выполнения работ, и поэтому подрядчик был сохранен и были привлечены субподрядные организации. Но, может быть, такое болезненное решение придется принимать сейчас, если в обещанные сроки хотя бы по благоустройству мы не увидим обещанных результатов", - подчеркнула замминистра.

В 2016 году Минобрнауки РФ выкупило за 240 млн рублей недостроенную гостиницу "Интурист" в Пскове, чтобы создать там студгородок для Псковского госуниверситета. Контракт с подрядчиком - компанией "Опрстрой", которая занималась реконструкцией "Интуриста", - был подписан в феврале 2018 года. Предполагается, что в кампусе ПсковГУ будет создана комфортная среда для проживания обучающихся, оборудованы площадки для учебы, досуга и общения на 1800 мест общей площадью 16 тыс. кв.