Эксперты: Абхазия может потерять российских туристов из-за ситуации в Сухуме

АЛУШТА /Республика Крым/, 21 мая. /ТАСС/. Митинги оппозиции в Абхазии могут привести к тому, что россияне откажутся от поездок в эту страну, выбрав Крым и другие курорты в своей стране, а также за рубежом, считают опрошенные ТАСС эксперты - представители санаторно-курортной отрасли и ученые, участвующие во Всероссийском форуме "Здравница-2019", который открылся во вторник в Алуште.

Акция оппозиции, требующей переноса даты выборов, началась в центре Сухума в понедельник. После отказа парламента перенести выборы оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и заявила о проведении акций неповиновения по всей Абхазии.

"Всегда политическая обстановка влияет на турпоток. Посмотрите на Египет: опять произошли [волнения] - все начали отказываться от туров", - заявил ТАСС президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов, отвечая на вопрос, скажется ли политическая ситуация в Абхазии на турпотоке в эту страну.

Мнения о том, что снизится турпоток в республику, придерживается и советник руководителя Ростуризма, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Максим Сафонов.

"Это классика. Если начинают спрашивать, изменится ли курс доллара, то он точно изменится: если интересуетесь вы, то этим интересуетесь точно не только вы - и множество людей начинают менять валюту, и курсы меняются. Когда начинают говорить, что [в Абхазии] опасно, выборы, митинги, то, естественно, сразу же меньше людей хотят поехать в Абхазию", - сказал он.

Курортов хватит на всех

Эксперты отмечают, что россияне, планировавшие отдых в Абхазии, в качестве альтернативы с большой долей вероятности предпочтут отдых в РФ.

Как отметил Разумов, сейчас в России "палитра курортов настолько велика", что при планировании отдыха есть большой выбор. Благодаря этому, по его мнению, ситуация в Абхазии "никак не скажется" на российских туристах. По его данным, современные технологии оздоровления и реабилитации, качественные объекты для размещения туристов есть во всех регионах - от Дальнего Востока до Калининграда и Крыма.

"Сейчас вообще увеличивается спрос на российские курорты, потому что растет качество предоставляемых услуг. Если взять Крым, то есть вполне достойные гостиницы, а само море дорогим точно не будет", - указал Сафонов.

Разумов добавил, что небольшая часть туристов может переориентироваться и на Турцию. "Мы можем потерять какую-то часть турпотока, но незначительную, потому что открытие [Крымского] моста и создание в целом инфраструктуры энергообеспечения, водоснабжения в Крыму привело к тому, что люди стали больше сюда приезжать. Также [при развитии полуострова] начала совершенствоваться система питания, люди получили возможность приехать на своих автомобилях", - уточнил собеседник.

Ситуация в Абхазии

Ранее оппозиция потребовала переноса с 21 июля на осень выборов президента в связи с болезнью основного кандидата на пост главы республики от оппозиционного блока Аслана Бжании, который из-за резкого ухудшения здоровья был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен. В понедельник днем парламент отказался переносить дату выборов на 23 ноября.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. 20 мая в Москве приступила к работе группа генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.

21 мая спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия со ссылкой на официальное врачебное заключение сообщил, что факт отравления Бжании исключается.

Как сообщила ранее во вторник ТАСС президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, поездки в Абхазию на ближайшее время отменили около 2% туристов.