Власти Ижевска запретили курение на набережной

ИЖЕВСК, 21 мая. /ТАСС/. Власти Ижевска ввели запрет на курение табака на территории набережной городского пруда. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте администрации столицы Удмуртии.

"Руководствуясь уставом города Ижевска, постановляю определить следующие зоны рекреационного назначения, в которых запрещается курение табака: территория набережной города Ижевска от Центрального пляжа до пристани, вдоль акватории Ижевского пруда, площадь у монумента "Навеки с Россией" и спуск к набережной города Ижевска", - говорится в постановлении главы города Олега Бекмеметьева.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов потребовал прекратить продажу и курение кальянов на набережной Ижевска. С соответствующей просьбой руководитель республики обращался, в том числе к замминистра внутренних дел республики Олегу Мальцеву.

В феврале 2019 года депутаты Госсовета Удмуртии решили законодательно ужесточить правила курения кальянов и приняли закон о запрете на посещение кальянных несовершеннолетними.