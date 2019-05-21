Береговую полосу Волги в Самаре начнут очищать от попавшего в реку мазута 22 мая

САМАРА, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты промывают ливневую канализацию после незаконного сброса мазута в Волгу в черте Самары. 22 марта планируется начать очистку береговой полосы, сообщил во вторник в Twitter глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов.

20 мая Кузнецов заявил, что нефтяные остатки попали в Волгу через ливневую канализацию возле насосно-фильтровальной станции (НФС-1).

"На воде в районе НФС-1 выстроены заграждения для сбора мазута. Ливневая система в районе самовольного сброса мазута промывается. Завтра сотрудники выйдут на очистку береговой полосы", - написал он.

Заместитель Самарского межрайонной природоохранной прокуроры Танатар Темрешов сообщил ТАСС, что ведомство займется оценкой масштаба загрязнения. "В настоящее время представители власти, прокуратуры и органов контроля выехали на место для выяснения размеров [загрязнения] и отбора проб почвы и воды, чтобы в последствии рассчитать возможный ущерб", - сказал он.

Ранее во вторник Кузнецов сообщил, что злоумышленника задержали службы безопасности компании "Самарские коммунальные системы" при попытке повторно слить мазут в ливневую канализацию.